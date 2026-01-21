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Simest, de Pedys “Ufficio New York rafforza sostegno a export imprese italiane”

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Set 21, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’inaugurazione dell’ufficio di New York rafforza il ruolo di
Simest a fianco delle imprese italiane in uno dei mercati più importanti per il nostro sistema produttivo”. Lo afferma il presidente di Simest, Vittorio de Pedys, a margine dell’inaugurazione del nuovo ufficio a New York.

xo9/sat/mca2

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