Simest, de Pedys “Ufficio New York rafforza sostegno a export imprese italiane”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’inaugurazione dell’ufficio di New York rafforza il ruolo di
Simest a fianco delle imprese italiane in uno dei mercati più importanti per il nostro sistema produttivo”. Lo afferma il presidente di Simest, Vittorio de Pedys, a margine dell’inaugurazione del nuovo ufficio a New York.
Simest a fianco delle imprese italiane in uno dei mercati più importanti per il nostro sistema produttivo”. Lo afferma il presidente di Simest, Vittorio de Pedys, a margine dell’inaugurazione del nuovo ufficio a New York.
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