Sicurezza, Pisani “Bisogna riflettere sui limiti della comunicazione”





CATANIA (ITALPRESS) – “C’è un impegno da parte di tutti e in maniera congiunta perché è importante trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza, che riflette quello che è l’effettivo e costante impegno di tutti, ogni giorno, non solo da parte della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell’ordine, della magistratura e del governo a sostegno del nostro operato”. Lo ha dichiarato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, a Catania per i festeggiamenti del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Intervenendo a margine della cerimonia, nel corso della quale è stata anche inaugurata la nuova sede della questura etnea, Pisani ha spiegato la necessità di rivedere alcune regole che riguardano la comunicazione per aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini. “Sicuramente – ha sottolineato – su questo dobbiamo riflettere, perché vi sono dei limiti alla comunicazione: nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati, indubbiamente, come ho detto nel mio discorso, un video di un delitto colpisce la sensazione di sicurezza dei cittadini molto di più di un comunicato stampa successivo all’arresto del responsabile. È un aspetto su cui va fatta anche una riflessione normativa, per capire se alcuni limiti vadano rivisti, così da dare maggiore spazio alla comunicazione dell’attività di prevenzione e repressione svolta dalle forze dell’ordine e dalla magistratura”. xo5/vbo/mca2