Sicilia, Galvagno “Cateno De Luca vuole tenersi le mani libere”

Gen 18, 2026


CALTAGIRONE (CATANIA) – “La campagna elettorale è sempre aperta. Ognuno porta avanti le proprie idee, i propri programmi. Cateno De Luca è un deputato autorevole, conoscitore bene della macchina dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per quello che ho capito vorrà tenersi le mani libere, cioè la possibilità di scegliere chi vorrà sposare il suo programma elettorale. De Luca parla di programmi e non di posizioni”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”. xn5/vbo/mca2

Galvagno "In Sicilia la coalizione di centrodestra c'è ed è competitiva"

Meloni "Anche l'Italia invitata a partecipare al Board of Peace per Gaza"

Groenlandia, Meloni "La decisione di Trump sui dazi è e un errore"

Groenlandia, Meloni "Un errore i dazi contro chi invia truppe, evitare escalation"

Galvagno "In Sicilia la coalizione di centrodestra c'è ed è competitiva"

Sicilia, Galvagno "Cateno De Luca vuole tenersi le mani libere"

Prestiti personali, scendono i tassi dei finanziamenti in Piemonte rispetto ad 1 anno fa. I numeri

