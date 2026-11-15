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Scuola, Valditara “Con noi la spesa per l’istruzione è aumentata”

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Nov 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La spesa per l’istruzione rispetto alla spesa complessiva dello Stato per il 2027 è pari al 6,9%. Con il governo Draghi era pari al 6,2%, con il Conte 2 era pari al 6,6%. Noi abbiamo aumentato, contrariamente a quello che si dice – manifestazioni, opposizione, qualche sindacato – abbiamo aumentato sia rispetto al Conte 2 sia rispetto a Draghi la spesa per istruzione rispetto alla spesa complessiva dello Stato”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del merito, in un punto stampa a Ponte Milvio insieme al vicepremier Matteo Salvini.
lcr/mca2
(Fonte video: Lega)

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