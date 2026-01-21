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Scuola, Mattarella “Giovani crescano tenendo insieme conoscenza e umanità”

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Set 21, 2026


AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – “Il progresso non va ostacolato né temuto né seguito con passività. Va orientato e continuamente verificato quanto alla garanzia del primato della persona. Per questo è necessario che le generazioni più giovani – e più capaci di usare i nuovi strumenti – crescano, tenendo insieme conoscenza e umanità, capacità tecniche e solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico
2026/2027 ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto.

sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

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