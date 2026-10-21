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Scuderi “Dall’Europa nessuna risposta alle necessità”

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Ott 21, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Consiglio purtroppo non sta dando alcun tipo di risposta a quello che sta succedendo in tutta Europa, alle necessità che ci sono. Abbiamo dei prezzi dell’energia alle stelle, abbiamo prezzi delle case alle stelle, abbiamo il caro vita che continua ad aumentare e la gente che non riesce più a sostenersi. Il Consiglio non ha fatto niente per tassare gli extraprofitti, non ha fatto niente per mettere un tetto al prezzo dell’energia, non ha fatto assolutamente niente per aumentare la transizione”. Così l’eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra, Benedetta Scuderi, in un’intervista alla Italpress.
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