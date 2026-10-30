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Sciopero generale, corteo Napoli al via con slogan “Blocchiamo tutto”

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Ott 30, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – I manifestanti che partecipano al corteo per lo sciopero generale a Napoli hanno abbandonato il percorso inizialmente predisposto e si sono diretti verso la stazione centrale. A sbarrargli la strada un cordone di forze dell’ordine, schierate con caschi, manganelli e scudi. Dalla testa del corteo i manifestanti scandiscono lo slogan “Blocchiamo tutto” e intonano il coro “Poliziotti, fateci passare”. Una decina di manifestanti hanno avuto accesso alla stazione centrale senza che sia stata intralciata la viabilità. Cala la tensione. Il corteo vira verso il percorso prestabilito.

xm9/pc/gtr

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