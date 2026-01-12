IN EVIDENZA

Schillaci “Dal Cdm legge delega per un sistema sanitario più efficiente”

Di

Gen 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato con procedura d’urgenza il disegno di legge di delega al Governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. “Vogliamo dare più centralità alla persona, un Servizio Sanitario Nazionale più efficiente e moderno, capace di rispondere alle nuove esigenze, riducendo la mobilità sanitaria e offrendo nuovi modelli di presa in carico per l’assistenza territoriale”, ha detto in conferenza stampa dopo il Cdm il ministro della Salute Orazio Schillaci.

sat/gsl
(fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Einstein Telescope, Bernini “In Sardegna creeremo grande comunità scientifica”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Pneumologia, Scichilone “Sfida per rispondere a esigenze complesse popolazione”

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Einstein Telescope, Bernini “In Sardegna creeremo grande comunità scientifica”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Schillaci “Dal Cdm legge delega per un sistema sanitario più efficiente”

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Scichilone alla guida pneumologia italiana “Prevenzione e innovazione al centro”

Gen 12, 2026