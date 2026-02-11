Schillaci a Lampedusa, al via l’oncologia di prossimità





LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Sono otto i pazienti oncologici, già presi in carico a Lampedusa dal nuovo Servizio Oncologico Decentrato delle Isole Pelagie, avviato operativamente in occasione della visita del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

La nuova struttura, attiva nel poliambulatorio di Contrada Grecale, consente l’erogazione diretta sul territorio di trattamenti chemioterapici adiuvanti, immunoterapie, somministrazione di terapie orali, instillazioni vescicali e attività di follow up oncologico, riducendo in modo significativo la necessità di trasferimenti verso la terraferma. Il progetto nasce dalla collaborazione tra ASP di Palermo, Comune di Lampedusa e Linosa, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, INMP e Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana, con l’obiettivo di garantire equità di accesso e continuità terapeutica ai cittadini delle isole minori.

