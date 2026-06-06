Schifani “Titolo del Telegraph inaccettabile, pretendiamo le scuse”

PALERMO (ITALPRESS) – “Titolare che la Sicilia è un covo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo, pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia e la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Pretendiamo queste scuse”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio sui propri profili Facebook in merito al discusso titolo del Telegraph sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo.

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(Fonte video: Facebook Renato Schifani)