IN EVIDENZA

Sardegna, Todde “Approvata delibera per 1.500 tra medici e infermieri”

Di

Lug 15, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il personale sanitario regionale è fondamentale. La delibera che abbiamo discusso oggi in Giunta è una delibera inequivocabile rispetto alla volontà di questa maggioranza di rafforzare la sanità pubblica. Stiamo parlando di un concorso per 1.500 figure, 500 medici specializzati e 1.000 infernieri”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. “È importante perché andremo a ricoprire quelle specializzazioni di cui la nostra sanità è carente”.

col4/azn
(Fonte video: Ufficio stampa Regione Sardegna)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Gioielliere condannato, Salvini “Chiediamo la grazia per Mario Roggero”

Lug 15, 2026
Cucina Economia IN EVIDENZA Video

Frutta e verdura confezionate, fino al 55% di risparmio

Lug 15, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Automotive: nuove misure italiane a sostegno della filiera

Lug 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, sviluppato il primo dispositivo bionico al mondo per “comprendere i suoni”

Lug 15, 2026
TOP NEWS

Cina, Pil in crescita del 4,7% nel primo semestre 2026

Lug 15, 2026
IN EVIDENZA

Sardegna, Todde “Approvata delibera per 1.500 tra medici e infermieri”

Lug 15, 2026
IN EVIDENZA

Gioielliere condannato, Salvini “Chiediamo la grazia per Mario Roggero”

Lug 15, 2026