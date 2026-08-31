IN EVIDENZA

Salvati tre bambini tedeschi bloccati nel fiume Passirio a Merano, le immagini

Di

Ago 31, 2026


BOLZANO (ITALPRESS) – Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia si erano allontanati dai genitori ed erano entrati in acqua nel fiume Passirio a Merano (BZ), rimanendo bloccati su un sasso, in mezzo alla forte corrente. Per riportarli a riva, fanno sapere i Carabinieri sui social, è stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma e dei Vigili del Fuoco volontari, insieme a un cittadino. Nelle immagini alcuni secondi delle operazioni di salvataggio. vbo/mca1
(Fonte video: David Ceska tramite ufficio stampa Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese

Ago 31, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Piantedosi: “Proroga dello stop a Schengen necessaria, confido che sia l’ultima”

Ago 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Milano Beauty Week, L’Oreal Italia protagonista tra innovazione e sostenibilità

Ago 31, 2026
TOP NEWS

Ucraina, per Putin sforzi “nella direzione” di una soluzione pacifica

Ago 31, 2026
TOP NEWS

La Cina punta sull’IA per aiutare gli studenti con difficoltà di apprendimento

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Salvati tre bambini tedeschi bloccati nel fiume Passirio a Merano, le immagini

Ago 31, 2026