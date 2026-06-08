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Salute e prevenzione, al via la Milano Health Week 2026

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Giu 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Salute femminile e maschile, neuroscienze, nutrizione, oncologia e prevenzione cardiometabolica: sei padiglioni tematici e due truck per screening gratuiti, oltre 50 attività dedicate ai cittadini e più di 60 incontri con specialisti. Sono i numeri della prima edizione della Milano Health Week in Portanuova, il festival europeo dedicato a prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina che per tre giorni trasformerà Piazza Gae Aulenti e il distretto di Portanuova in un grande villaggio open-air della salute.
f50/fsc/gsl

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