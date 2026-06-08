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Difesa, Conserva “Investire per affrontare le nuove minacce”

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Giu 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti nella difesa “sono importanti anche in termini numerici, quindi è importante investire a livello nazionale, ma è anche importante creare delle partnership con i Paesi europei ed eventualmente anche con gli Stati Uniti. Solo così è possibile raggiungere quel livello tecnologico che servirà per affrontare le nuove minacce”. Lo afferma il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, a margine del quinto forum Machiavelli
Difesa.

xq8/sat/azn

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