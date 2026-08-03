IN EVIDENZA

Sala “Don Mazzi era un grande educatore e voleva bene ai suoi ragazzi”

Di

Ago 3, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Come ho avuto già modo di dire lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere. A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po’ alle cose sue, quasi fosse assente, ma in realtà era sempre uno che andava all’obiettivo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, arrivando ai funerali di don Antonio Mazzi, in corso a Milano. “Era molto diretto – ha aggiunto – e sapeva cosa fare per ottenere le cose, quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e che con tanta fantasia trovava i modi giusti”.
col5/mrc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Don Mazzi, Marotta “Ha accompagnato chi è caduto rimettendolo sulla retta via”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Ciotti “Con Exodus don Mazzi ha testimoniato speranza e accoglienza”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Mazzi, Cairo “Affrontava sempre i problemi con grande ottimismo”

Ago 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Don Mazzi, Marotta “Ha accompagnato chi è caduto rimettendolo sulla retta via”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Ciotti “Con Exodus don Mazzi ha testimoniato speranza e accoglienza”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Don Mazzi era un grande educatore e voleva bene ai suoi ragazzi”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Mazzi, Cairo “Affrontava sempre i problemi con grande ottimismo”

Ago 3, 2026