Sala “Don Mazzi era un grande educatore e voleva bene ai suoi ragazzi”





MILANO (ITALPRESS) – “Come ho avuto già modo di dire lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere. A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po’ alle cose sue, quasi fosse assente, ma in realtà era sempre uno che andava all’obiettivo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, arrivando ai funerali di don Antonio Mazzi, in corso a Milano. “Era molto diretto – ha aggiunto – e sapeva cosa fare per ottenere le cose, quindi un grande educatore che voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e che con tanta fantasia trovava i modi giusti”.

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