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Romano “Puntare all’autonomia energetica”

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Lug 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’Italia viaggia a due velocità perché, soprattutto nel Mezzogiorno, i meccanismi organizzativi sono ancora più farraginosi: la semplificazione burocratica c’entra molto con la produzione dell’energia, perché in Italia abbiamo una produzione da fonti rinnovabili che in alcuni casi sfiora il 70% e purtroppo la prassi burocratica che ormai si è instaurata fa sì che tutto ciò che riguardi le autorizzazioni, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, sia molto più lento. Il sud è sempre quello che produce di più, mentre le industrie dislocate al nord sono quelle che consumano più energia: ci sarebbe veramente da puntare all’autonomia energetica attraverso meccanismi come l’implementazione della rete, che non sempre è nelle condizioni di supportare il carico di produzione che viene dalle fonti rinnovabili, e l’accelerazione degli iter per fare in modo che il sole e il vento diventino fonti non inquinanti per tutti e non solo per pochi”. Così Saverio Romano, presidente nazionale di Noi Moderati, a margine dell’evento “Il Sud che produce e il Nord che consuma”. xd8/vbo/mca3

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