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Energia, Torchia “Mezzogiorno traina il Paese nella produzione di rinnovabili”

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Lug 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – ‘Il sud che produce e il nord che consuma’ potrebbe essere quasi una provocazione, ma non lo è perché di fatto a livello energetico il sud, negli ultimi anni, sta producendo molto in termini di fotovoltaico. C’è molta richiesta di rinnovabili e da questo punto di vista il Mezzogiorno sta trainando il paese, ma c’è un problema di fondo perché i consumi che vengono strutturati da questa produzione di rinnovabili vanno per lo più verso un nord produttivo ed energivoro; il problema di fondo è cercare di strutturare al meglio il sud e metterlo nelle condizioni adatte per un migliore sviluppo a livello di infrastrutture, di imprese e di innovazione affinché questa produzione energetica possa essere utilizzata nel sud stesso. L’appuntamento di oggi non è solo un modo per analizzare il fenomeno, ma per dare spunti di riflessione alle istituzioni e agli stakeholders interessati: noi pensiamo che si debba investire di più al sud e che questo debba essere in qualche modo risarcito per quanto riguarda lo sfruttamento delle varie rinnovabili che vengono implementate; serve l’impegno di tutta la politica per investire meglio, affinché si faccia un piano per definire meglio anche le nuove infrastrutture nel Mezzogiorno”. Lo sostiene sottolinea Pompeo Torchia, presidente di I sud del mondo, a margine dell’evento “Il Sud che produce e il Nord che consuma”. xd8/vbo/mca3

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