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Roggero, Cannella “Rischio è far passare rapinatori vittime di incidenti lavoro”

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Lug 18, 2026


ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “È un tema complesso. Se è vero che non si può parlare di legittima difesa, è uno di quei casi dove la componente emozionale, di chi subisce una rapina violenta, come quella subita da Roggero, pone una riflessione sulle norme. A me preoccupa l’aspetto del risarcimento dei rapinatori perché rischiamo di fare passare il concetto per il quale chi compie una rapina, a mano armata, e perisce in un confronto con la vittima, sia vittima di un incidente sul lavoro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, sulla vicenda legata al gioielliere Mario Roggero finito in carcere per avere ucciso due rapinatori, intervenendo alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.

xn5/col3/mca2

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