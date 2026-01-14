Rizzolo “Grazie ad accordo Sicindustria-Asp portiamo prevenzione nelle aziende”

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Set 14, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La salute è una componente sempre più importante della competitività delle imprese e della qualità dei territori. Con questo protocollo facciamo un passo concreto per avvicinare la prevenzione ai lavoratori e rafforzare la collaborazione tra imprese e sanità pubblica. Ma questo è solo un primo step: l’accordo che abbiamo firmato coinvolge infatti, fino a oggi, quattro province ma, a stretto giro, sarà esteso anche alle altre tre del perimetro di Sicindustria”. Lo ha detto il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo commentando il protocollo d’intesa sottoscritto con quattro aziende sanitarie siciliane.
abr/gtr

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