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“Retail & People”, il dialogo tra generazioni al centro del convegno Confimprese

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Mag 14, 2026


MILANO (ITALPRESS) – L’Italia continua a crescere al di sotto del proprio potenziale non solo per ragioni economiche, ma per criticità strutturali che riguardano il lavoro, la qualità dell’occupazione e la capacità di valorizzare competenze e talenti. I dati europei confermano un ritardo persistente rispetto ai principali partner UE su occupazione femminile, partecipazione giovanile e inclusione lavorativa. È il quadro emerso nel corso del convegno “Retail & People” organizzato a Milano da Confimprese. Durante l’incontro è stata presentata la ricerca dell’Osservatorio Retail Brand Communication dell’Università IULM, secondo cui in un’Italia che invecchia il retail sta già vivendo una trasformazione profonda.
f50/fsc/azn

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