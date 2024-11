Elezioni regionali, affluenza in calo in Emilia Romagna e Umbria

BOLOGNA (ITALPRESS) – Urne aperte dalle 7 di questa mattina nelle regioni Emilia-Romagna e Umbria dove si rinnovano i consigli regionali e si elegge il nuovo presidente. I seggi chiuderanno alle 23 e riapriranno domani lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle 15. Resi noti i primi dati relativi all’affluenza delle elezioni in Emilia Romagna e in Umbria. Per l’Emilia Romagna, il dato alle ore 12 è del 10,09%, in calo rispetto all’affluenza del 2020, quando alle 12 si era recato ai seggi il 23,44% degli elettori. Si sono recati ai seggi questa mattina il candidato del centrosinistra Michele de Pascale e la candidata sostenuta dal centrodestra Elena Ugolini. Primo dato disponibile anche per l’Umbria, alle 12 l’affluenza registrata è del 6,85%, in calo rispetto al 2019, quando alle 12 era al 19,55%. Tuttavia, a differenza delle precedenti elezioni regionali che si sono svolte in un’unica giornata, i cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 15 di domani. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma