IN EVIDENZA

Milano, Lupi “Candidato sindaco entro fine estate”

Di

Feb 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Sulle prossime elezioni comunali a Milano “crediamo che sia un dovere subito dopo il referendum iniziare ad ascoltare, a presentare un programma e poi secondo me subito dopo l’estate o prima dell’estate individuare il candidato che meglio può rappresentare questo”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di un evento del partito a Milano sul ddl antisemitismo. “Il centrodestra, come abbiamo detto più volte anche come Noi Moderati, prima ancora di preoccuparsi di chi scegliere un candidato, se civico o politico, se prenderlo dalla società civile o non lo so dalle selezioni di X Factor, si preoccupi di fare un programma che sia credibile e serio per il governo di questa città – ha aggiunto -. Ricordo a tutti noi che se l’abbiamo persa da 15 anni una ragione ci sarà. Forse non è colpa solo dei milanesi, ma qualche responsabilità politica il centrodestra ce l’ha”.
xh7/sat/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 10 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 9, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Giorno del Ricordo, la facciata di Palazzo Madama illuminata con il Tricolore

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Frana Niscemi, 30 interventi di recupero beni effettuati dai Vigili del Fuoco

Feb 9, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Vonn “Nonostante il dolore fisico non ho rimpianti”

Feb 10, 2026
TOP NEWS

La Roma piega il Cagliari: doppietta di Malen e Juve agganciata

Feb 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 10 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 9, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

L’Atalanta vince 2-1 il derby contro la Cremonese

Feb 9, 2026