Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 15 marzo – nuvoloso o prevalentemente nuvoloso con nubi più compatte lungo i rilievi alpini. Possibili foschie o locali banchi di nebbia nelle pianure centro/orientali al mattino. Dal tardo pomeriggio/ sera possibili deboli nevicate su Alpi Cozie e Lepontine intorno ai 2.000m, piovaschi di passaggio sui settori appenninici al confine con la Liguria. Zero termico in calo sino a 2.300m sulle Alpi nord occidentali, intorno ai 2.600m sul Piemonte sud occidentale. Venti deboli occidentale sulle Alpi, moderati in quota nel pomeriggio, deboli o moderati da sud su astigiano e alessandrino. Temperature stazionarie, minime comprese tra 8°/10º, le massime tra 18°/20º.

Sabato 16 marzo – poco nuvoloso o nuvoloso dalla notte sino al primo mattino, con addensamenti sulle Alpi, banchi di nebbia o foschie sulle pianure centro/orientali. Locali deboli nevicate residue su Alpi Cozie e Lepontine intorno ai 2.000m, principalmente tra la notte e il primo mattino. Asciutto altrove. Zero termico localmente in calo sino a 2.200m tra Alpi Cozie e Lepontine, stazionario altrove, generale rialzo in serata sin verso i 2.600m sul Piemonte sud occidentale. Ventilazione moderata da nord ovest sulle Alpi, deboli o moderati da sud sull’Appennino, locali condizioni di föhn sulle vallate occidentali al mattino. Temperature comprese tra 6°/8º le minime e tra 21°/23º le massime.

Domenica 17 marzo – parzialmente nuvoloso per via di stratificazioni alte, addensamenti più consistenti sulle Alpi nord occidentali. Precipitazioni assenti, zero termico stazionario sui 2.800m a sud ovest, e 2600m altrove. Ventilazione debole o localmente moderata in quota, tra ovest e nord ovest sulle Alpi, prevalentemente meridionali e di debole entità in pianura. Temperature in calo, comprese tra 5°/7º le minime e 15°/17º le massime.

Prossima settimana – tempo al più variabile, generalmente asciutto. Temperature che non subiranno grosse variazioni, si manterranno vicine alle medie del periodo o poco al di sopra.

Manuel Atzori