Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 17 novembre – cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su alte valli e settori alpini nord orientali. Tendenza a schiarite nel pomeriggio, locali banchi di nebbia in pianura. Deboli nevicate sulle zone di alta valle settentrionali, localmente di forte intensità. Attenuazione generale dei fenomeni nella giornata, quota neve in calo sino a 1.300-1.400m a nord, 1.600m a ovest. Zero termico in calo sino a 1.700-1.900m. Venti moderati, deboli in pianura. Temperature stazionarie, comprese tra 4-6º le minime e 15-17º le massime.

Sabato 18 novembre – cieli poco nuvolosi o velati, addensamenti più compatti sui settori alpini, specie al confine con la Svizzera. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo rialzo a partire da ovest, fino a 3.500-3.600m. Venti moderati, localmente forti in quota, deboli in pianura. Temperature in calo, comprese tra i 0-3º le minime e tra 10-12º le massime.

Domenica 19 novembre – cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti sugli Appennini e Alpi di confine. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento di mattina sino a 3.700m, in successivo calo la sera sino a 3.200m. Venti moderati, localmente forti in quota. Temperature stazionarie, comprese tra i 3-5º le minime e tra i 12-14º le massime.

Prossima settimana – esordirà con cieli prevalentemente nuvolosi, ma non sono previsti sostanziali cambiamenti. Le temperature rimarranno pressoché invariate, vicine alle medie del periodo, modelli che nel lungo termine vedono una possibile fase più fredda, ma la previsione resta ancora piuttosto incerta.

Manuel Atzori