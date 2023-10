Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nel weekend.

Venerdì 27 ottobre – Cieli sereni o poco nuvolosi, con addensamenti più compatti sulle creste alpine di confine occidentali. Foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde in pianura, tendenza a più sole nel pomeriggio. Precipitazioni di debole entità saranno possibili sulle Alpi cozie e Lepontine, quota neve in calo a 2.000-2.200m sulle creste alpine di confine nord–occidentali. Vento forte occidentale sulle Alpi, specie a quote elevate, moderato da ovest in pianura con locali rinforzi di föehn, in genere più deboli sulle pianure nord orientali. Temperature in leggero aumento, specie i valori massimi: tra i 9/12º le minime e tra i 18/21º le massime.

Sabato 28 ottobre – Cieli generalmente soleggiati, con passaggi di velature nelle ore centrali. Precipitazioni generalmente assenti, ventilazione moderata da ovest sulle alpi, di intensità variabile in pianura. Temperature in calo, comprese tra i 6/8º le minime e tra i 17/19º le massime.

Domenica 29 ottobre – Parzialmente nuvoloso di mattina, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata specie sui settori alpini. Possibili piogge di debole entità nel pomeriggio sui settori orientali, in particolare sugli Appennini al confine con la Liguria, quota neve a partire dai 2.300m. Ventilazione moderata da sud ovest sulle Alpi, deboli o moderati da sud ovest sull Appennino e deboli da nord est in pianura. Temperature: in diminuzione le massime e in leggero aumento le minime, comprese tra i 9/12º e i 14/16º.

Prossima settimana – Settimana che probabilmente esordirà con il maltempo, permangono però ancora delle incertezze legate soprattutto alle correnti che saranno determinanti nello stabilire un coinvolgimento diretto della regione. Nel resto della settimana ci saranno condizioni da tempo variabile con temperature vicino alle medie stagionali o poco sopra.

Manuel Atzori