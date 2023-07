Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 7 luglio – al mattino soleggiato sui rilievi alpini, in pianura cielo più grigio, in rapido miglioramento nel corso della mattinata; dalla ore centrali cumuli in formazione nelle vallate alpine. Precipitazioni residue localmente moderata sulle pianure, in successivo esaurimento. Rovesci pomeridiani sparsi deboli o moderati nelle vallate alpine, in possibile locale sconfinamento sulle pianure adiacenti. Venti al mattino moderati occidentali, in successiva rotazione da sudovest e in intensificazione tra Alpi Cozie e Alpi Marittime, altrove deboli orientali. Temperature fra i 18° e i 32°.

Sabato 8 luglio – di prima mattina cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con copertura in attenuazione dalle ore centrali, condizioni soleggiate dal pomeriggio. Precipitazioni diffuse sul settore nordoccidentale, anche a carattere di rovescio o temporale, con picchi moderati, sporadici o assenti sul Piemonte sudorientale; al pomeriggio possibili isolati rovesci di calore sui rilievi alpini. Venti moderati da sudovest con rinforzi forti tra Alpi Cozie e Alpi Liguri, in graduale attenuazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio; altrove deboli, meridionali sull’Appennino e nordorientali in pianura.

Domenica 9 luglio – nuvolosità: cielo sereno con isolati cumuli in formazione a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni: assenti. Venti: deboli occidentali in montagna, in pianura calmi o deboli nordorientali.

Prossima settimana – nei primi giorni ulteriore intensificazione del caldo che diverrà molto intenso e afoso, con temperature massime che toccheranno i 33-35°C con punte di 36-37°C sull’alessandrino.