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Prevenzione, con “Generazione Salute in Scena” Asp Palermo parla ai giovani

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Mag 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Parlare ai giovani di prevenzione utilizzando il loro linguaggio, lontano dai tradizionali schemi delle conferenze istituzionali: è l’obiettivo di “Generazione Salute in Scena”, l’iniziativa promossa dall’ASP di Palermo ha portato al Teatro “Al Massimo” centinaia di studenti degli Istituti Secondari di secondo grado per una mattinata costruita tra testimonianze, musica ed approfondimenti dedicati alla salute e alla prevenzione. Sul palco, specialisti dell’Asp ma anche artisti, rappresentanti del mondo della musica, dello sport e dell’informazione
All’esterno del teatro, l’Asp ha anche allestito due camper sanitari dedicati ai test gratuiti e anonimi per HIV, Epatite C e Sifilide, oltre che alla vaccinazione anti Papilloma Virus.
f15/fsc/azn

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