Polizia sgomina gang giovanile ad Avola, sequestrate armi da guerra

SIRACUSA (ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi giovani residenti ad Avola, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Gli indagati sono accusati a vario titolo di ricettazione, introduzione di materiale illecito in carcere, lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale si era imposto sul territorio avolese attraverso gravi violenze e minacce armate contro bande rivali, con l’obiettivo di stabilire il proprio predominio e gestire le piazze di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e dal Commissariato di Avola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica aretusea.

pc/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)