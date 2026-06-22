Platini “Francia favorita per il Mondiale, Italia riparta da zero”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla carta per me la favorita del Mondiale è la Francia perché in attacco ha giocatori fortissimi”. Lo ha detto Michel Platini in conferenza stampa a margine dell’evento “Vialli e Mauro Golf Cup” al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (To). “Per l’Italia non è possibile non fare tre Mondiali di fila – ha aggiunto l’ex fuoriclasse di Francia e Juventus – Il calcio italiano deve ripartire da zero. Si deve fare quello che è stato fatto in Francia quando si falliva l’accesso ai Mondiali. Abbiamo creato il centro di formazione e tutto un sistema grazie al quale sono arrivati tanti grandi giocatori”.

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