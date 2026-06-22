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Mauro “Vialli figura importante se Mancini di nuovo ct”

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Giu 22, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Se Roberto Mancini tornasse a fare il ct credo che la figura di Gianluca Vialli potrà essere importante. Per quello che ha fatto agli Europei, riconosciuto da tutti, e non perché Gianluca non c’è più ma perché bisogna credere nel ruolo di dirigente, sapere quello che serve fare, avere un rapporto con i calciatori, essere umili, dire le cose giuste e scendere al livello dei giocatori per portarli al massimo della performance. Per il rapporto che hanno sempre avuto loro due, è come se Luca ci fosse”. Lo ha detto l’ex fantasista di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, a margine dell’evento benefico di raccolta fondi contro il cancro e la Sla “Vialli e Mauro Golf Cup” al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (To).

xb4/mc/gsl

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