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Historic Italian Brands, Di Tore “Rilanciamo i due marchi storici Itala e Osca”

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Mag 18, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Oggi è il primo passo di questo progetto che prevede il rilancio di due gloriosi marchi storici italiani non più in attività da diversi anni, vale a dire Itala e Osca. Oggi è il momento di Itala attraverso il lancio del primo modello Itala 35, modello che vinse il raid Pechino-Parigi nel 1907. Il progetto prevede il rilancio di questi due marchi attraverso una produzione che avverrà in due nuovi impianti che sorgeranno nel nostro quartiere generale a Macchia d’Isernia in Molise, ma con gran parte del valore generato sul territorio italiano con il coinvolgimento di alcune delle eccellenze automotive italiane. L’Itala 35 è il primo di sei nuovi modelli che verranno lanciati progressivamente”. Così Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di Historic Italian Brands, all’evento di lancio organizzato oggi al Mauto di Torino. “Oggi è anche la giornata di inaugurazione del primo concessionario Itala a Torino che è la città natale del marchio, con il gruppo Biauto – ha aggiunto Di Tore – Il piano commerciale prevede l’apertura di almeno cinquanta dealer entro il 2027, per poi passare ai mercati internazionali. A breve ci sarà anche il primo passo di Osca, di cui presenteremo il primo modello della nuova gamma”.

xn3/tvi/mca1

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