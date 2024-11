Il Papa nel discorso dell’Angelus: “Preghiamo per la pace in tutto il mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per il Mozambico affinché quello che sta accadendo non faccia smarrire la fiducia nella democrazia, nella giustizia e nella pace, aprendo al dialogo”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro riferendosi ai disordini con decine di morti dopo le elezioni. Poi ha aggiunto: “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, dove sono stati colpiti anche degli ospedali ed altri edifici civili. Preghiamo per la Palestina, Israele e il Libano, per la pace nel mondo intero”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).