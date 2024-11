Mattarella in Cina: “No a chi predica contrapposizione e pratica guerre”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Il futuro richiede tanti Marco Polo, in alternativa a chi invece predica contrapposizione e pratica guerre. Lo stile di Marco Polo è quello della curiosità per mondi che non si conoscono, poi per l’ammirazione per quello che vede e apprende e quindi il rispetto reciproco per un comune arricchimento culturale. Questo è quello che ha fatto crescere il mondo nel corso dei millenni e dei secoli, ed è invece quello che viene contrastato da chi alimenta contrapposizioni e coltiva incompatibilità. C’è un’esigenza crescente nel mondo di recuperare quello spirito in cui incontrarsi, dialogare, apprendere vicendevolmente il modo per crescere tutti insieme”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una intervista a CGTN.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).