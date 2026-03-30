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Pallottini “Mercati all’ingrosso in grado di assorbire parte dell’inflazione”

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Mar 30, 2026


MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Una delle principali caratteristiche dei mercati all’ingrosso è quella di garantire la
migliore offerta non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista economico per i consumatori. Qualche anno fa
abbiamo realizzato uno studio che ha dimostrato come i mercati assorbano l’inflazione, cioè una parte dell’inflazione che si
scarica sulla filiera viene in realtà assorbita all’interno del sistema distributivo dei mercati. Pur subendo le pressioni che
sono insite nell’attuale contesto, riusciamo a mantenere comunque degli standard di prezzo interessanti, anche perché l’offerta dei
mercati è un’offerta così ampia che se c’è un prodotto il cui costo sale, ce n’è sempre qualcuno più conveniente”. Così Fabio
Massimo Pallottini, presidente di Italmercati – Rete d’imprese, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.
(ITALPRESS).

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