Pallottini “Mercati all’ingrosso in grado di assorbire parte dell’inflazione”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Una delle principali caratteristiche dei mercati all’ingrosso è quella di garantire lamigliore offerta non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista economico per i consumatori. Qualche anno faabbiamo realizzato uno studio che ha dimostrato come i mercati assorbano l’inflazione, cioè una parte dell’inflazione che siscarica sulla filiera viene in realtà assorbita all’interno del sistema distributivo dei mercati. Pur subendo le pressioni chesono insite nell’attuale contesto, riusciamo a mantenere comunque degli standard di prezzo interessanti, anche perché l’offerta deimercati è un’offerta così ampia che se c’è un prodotto il cui costo sale, ce n’è sempre qualcuno più conveniente”. Così FabioMassimo Pallottini, presidente di Italmercati – Rete d’imprese, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.(ITALPRESS).

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