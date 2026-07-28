Palermo Ladies Open, Jones fa il bis. Palma e Cammarata “Bilancio positivo”

PALERMO (ITALPRESS) – Francesca Jones si conferma la regina dei Palermo Ladies Open. La britannica, numero uno del tabellone e campionessa uscente, batte in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6 al termine di una sfida durata quasi tre ore. Per la 24enne inglese è il secondo titolo consecutivo al Country Time Club: entra così nel ristretto gruppo delle tenniste capaci di vincere due edizioni di fila del torneo palermitano, confermando il grande momento di forma dopo il successo ottenuto anche nel WTA 125 di Roma.
gm/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Palermo Ladies Open)
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(Fonte video: ufficio stampa Palermo Ladies Open)