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Mattarella a Pantelleria “Qui per esprimere affetto degli italiani per l’isola”

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Lug 28, 2026


PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il presidente Cucci poc’anzi ha ricordato la straordinaria emblematica presenza a Pantelleria di Garcia Marquez nel giorno dell’arrivo sulla luna e le sue parole sull’isola. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di Garcia Marquez, titolo che recita “Non sono venuto per fare discorsi”. Utilizzo quel titolo per me. Non non sono venuto a far discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l’affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d’altronde per le tante frequenze che ospita e accoglie e per sottolineare l’importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per il decennale dell’istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.

sat/mrv
(Fonte video: Quirinale)

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