Palermo, Ferrandelli “Riacquisito immobile dopo tentata occupazione abusiva”





PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo allo Zen 2, siamo venuti a riprendere possesso dell’abitazione che hanno tentato di forzare per occuparla abusivamente e siamo qui per garantire il diritto degli assegnatari legittimi a poter rientrare all’interno della propria abitazione”. Lo dichiara l’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. “Noi stiamo continuando a monitorare il nostro patrimonio popolare, riteniamo che le case debbano essere assegnate a chi utilmente è collocato nella lista dell’emergenza abitativa. Difenderemo casa dopo casa e cittadino che ha diritto dopo cittadino che ha diritto”, aggiunge. vbo/mca1

(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)