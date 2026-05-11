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Palermo, Ferrandelli “Riacquisito immobile dopo tentata occupazione abusiva”

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Mag 11, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo allo Zen 2, siamo venuti a riprendere possesso dell’abitazione che hanno tentato di forzare per occuparla abusivamente e siamo qui per garantire il diritto degli assegnatari legittimi a poter rientrare all’interno della propria abitazione”. Lo dichiara l’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. “Noi stiamo continuando a monitorare il nostro patrimonio popolare, riteniamo che le case debbano essere assegnate a chi utilmente è collocato nella lista dell’emergenza abitativa. Difenderemo casa dopo casa e cittadino che ha diritto dopo cittadino che ha diritto”, aggiunge. vbo/mca1
(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)

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