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“Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione

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Mag 8, 2026


PISA (ITALPRESS) – Si è svolta, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti a Pisa, la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria “Pagine d’aMare”, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla Giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi. Per la sezione Narrativa, il riconoscimento è andato a “33 Isole” di Lucio Bellomo. Per la sezione Saggistica, il premio è stato assegnato a “I vagabondi del mare” di Giorgia Bollati e Marta Musso.
f53/mgg/gsl

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