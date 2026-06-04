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Paganelli “Da Duplantis a Zola, grandissimi campioni al Fair Play Menarini”

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Giu 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo una grandissima ricorrenza come la 30esima edizione del Premio Fair Play Menarini, avremo grandissimi campioni come Armand Duplantis, Gregorio Paltrinieri, Gianfranco Zola, emblema del calcio italiano all’estero, Daniele Garozzo, il trio del pattinaggio di velocità e Antonella Palmisano. Veramente tantissimi campioni”. Così Filippo Paganelli, membro del board Fondazione Fair Play Menarini, al Salone d’Onore del Coni e a margine della presentazione della 30esima edizione del Premio Fair Play Menarini.
(ITALPRESS).

mec/ari/gsl

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