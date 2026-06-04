Omicidio Milano Certosa, Piantedosi “Assicurare autori a giustizia”

MILANO (ITALPRESS) – MILANO (ITALPRESS) – L’aggressione mortale avvenuta alla stazione di Milano Certosa “è molto grave e confido che a breve vengano assicurati alla giustizia gli autori. So che c’è un lavoro importante coordinato dalla procura su questo e quindi è legittimamente auspicabile che verrà portato a soluzione”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi stamattina in Prefettura a Milano. “Anche questo caso è successo in un contesto in cui adesso noi abbiamo rafforzato le forze dell’ordine e il controllo in quellazona, ma anche lì se uno fa una valutazione complessiva si registrava un decremento dei reati che vengono commessi in quelcontesto specifico – ha aggiunto – Tuttavia anche questo testimonia il fatto che episodi gravi possono succedere ancheladdove nella loro generalità i fenomeni tendono a manifestare un decremento”.(ITALPRESS).

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