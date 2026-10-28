Olio d’oliva, mercato in difficoltà: 16 milioni per l’extravergine Dop e Igp





ROMA (ITALPRESS) – Produzione italiana in calo, prezzi internazionali in discesa e costi che continuano a pesare sulle imprese. Il settore dell’olio d’oliva affronta una fase di forte incertezza. Secondo le stime, la produzione nazionale si attesta intorno alle 260mila tonnellate, mentre la Spagna potrebbe raggiungere il record di 1,6 milioni. Un divario che alimenta la pressione sui prezzi e riduce i margini dei produttori italiani, già alle prese con rincari energetici, imballaggi, difficoltà logistiche e oneri burocratici. Per Assitol, diventa fondamentale rafforzare il dialogo lungo tutta la filiera e valorizzare la qualità dell’extravergine italiano. Intanto, arriva un intervento a sostegno delle famiglie in difficoltà e delle produzioni di qualità. Il Ministero dell’Agricoltura, attraverso AGEA, ha avviato un bando da 16 milioni di euro per acquistare almeno un milione e 809mila litri di olio extravergine DOP e IGP, destinati all’aiuto alimentare agli indigenti. Le risorse provengono dal Fondo sociale europeo Plus e rientrano nel programma nazionale per l’inclusione e la lotta alla povertà. L’obiettivo è coniugare il sostegno alle persone più fragili con la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane.

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