No Tav, Cirio “Pronto a manifestare per dire sì alla democrazia e alla libertà”

TORINO (ITALPRESS) – “Io non sono uno da manifestazioni di piazza, ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro all’interno delleistituzioni. Credo che questo sia uno dei momenti in cui sono pronto a scendere in piazza per dire non solo Sì Tav, ma per dire Sì alla democrazia e alla libertà”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a margine di un evento ha commentatola questione della Tav e delle proteste violente in Val di Susa.

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