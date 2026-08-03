IN EVIDENZA

No Tav, Cirio “Pronto a manifestare per dire sì alla democrazia e alla libertà”

Di

Ago 3, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Io non sono uno da manifestazioni di piazza, ho sempre cercato di svolgere il mio lavoro all’interno delle
istituzioni. Credo che questo sia uno dei momenti in cui sono pronto a scendere in piazza per dire non solo Sì Tav, ma per dire Sì alla democrazia e alla libertà”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a margine di un evento ha commentato
la questione della Tav e delle proteste violente in Val di Susa.

xn3/col4/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Don Mazzi, Marotta “Ha accompagnato chi è caduto rimettendolo sulla retta via”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Ciotti “Con Exodus don Mazzi ha testimoniato speranza e accoglienza”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Don Mazzi era un grande educatore e voleva bene ai suoi ragazzi”

Ago 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Don Mazzi, Marotta “Ha accompagnato chi è caduto rimettendolo sulla retta via”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Ciotti “Con Exodus don Mazzi ha testimoniato speranza e accoglienza”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Don Mazzi era un grande educatore e voleva bene ai suoi ragazzi”

Ago 3, 2026
IN EVIDENZA

Don Mazzi, Cairo “Affrontava sempre i problemi con grande ottimismo”

Ago 3, 2026