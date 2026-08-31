IN EVIDENZA

Nepal, le immagini delle devastazioni dopo le inondazioni

Di

Ago 31, 2026


NEPAL (ITALPRESS) – Le devastanti inondazioni che hanno colpito la regione di confine del Nepal mercoledì hanno lasciato edifici in rovina, strade distrutte e il fiume Trishuli in piena nel distretto di Rasuwa, il più colpito.

A circa 50 chilometri dal valico di frontiera tra Cina e Nepal, una piccola città di Rasuwa ha subito ingenti danni agli edifici. Le auto sono bloccate nel fango.

La strada che collega la città al valico di frontiera – un’importante via commerciale tra Nepal e Cina e un passaggio vitale per i soccorritori diretti nelle zone più colpite – è stata completamente spazzata via dalle inondazioni.
abr/gsl (Fonte video: CCTV+)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, un dispositivo IA per monitorare frane e colate di fango

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Cina, corsa contro il tempo per ripristinare l’accesso al porto di Gyirong

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Chatgpt, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un dispositivo IA per monitorare frane e colate di fango

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Cina, corsa contro il tempo per ripristinare l’accesso al porto di Gyirong

Ago 31, 2026
IN EVIDENZA

Dalle PMI la spinta all’economia italiana

Ago 31, 2026