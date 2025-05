Nasce FS Logistix, piattaforma online per rilanciare la logistica

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo corso per la logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato . E’ quello che ha preso il via con la presentazione a Roma del brand FS Logistix e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. Un progetto che segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente.

