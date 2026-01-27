IN EVIDENZA

Modi "Con l'Ue il più grande accordo di libero scambio della storia indiana"

Gen 27, 2026


NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “Oggi l’India ha concluso il più grande accordo di libero scambio della sua storia. Questa storica intesa renderà più facile l’accesso dei nostri agricoltori e delle nostre piccole imprese al mercato europeo. Creerà nuove opportunità nella manifattura e rafforzerà ulteriormente la cooperazione nei nostri servizi”. Lo afferma Narendra Modi, primo ministro indiano, a Nuova Delhi, in occasione del 16° vertice tra l’Unione europea e
l’India, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa.

(Fonte video: Canale YouTube Narendra Modi)

