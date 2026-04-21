MINI e Paul Smith alla Milano Design Week con un’installazione immersiva





MILANO (ITALPRESS) – MINI ritorna alla Milano Design Week portando, a Palazzo Borromeo d’Adda nel centro cittadino, l’installazione immersiva “A Garden of Curiosity” frutto della collaborazione di lunga data con Paul Smith. L’opera combina l’uso distintivo del colore dello stilista con la meticolosa attenzione ai dettagli tipica di MINI, invitando i visitatori a esplorare e vivere appieno il mondo giocoso del design. “A Garden of Curiosity” è accessibile tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce i visitatori a una porta rossa, che rappresenta un invito simbolico a guardare e osservare, immergendosi nella storia di MINI e Paul Smith.

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