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Milazzo “Fare tutto il necessario per proteggere le api”

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Mag 20, 2026


BRUXELLES (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata Internazionale delle Api, simbolo di equilibrio e vita nel nostro ecosistema. Questi piccoli insetti svolgono un ruolo fondamentale
nell’impollinazione e nella produzione del cibo. Senza le api, molte piante e coltivazioni non potrebbero sopravvivere. È nostro dovere proteggerle e rispettare l’ambiente in cui vivono.
Prendersi cura delle api significa prendersi cura del futuro del nostro pianeta. Il Parlamento europeo è coinvolto nella tutela delle api soprattutto chiedendo regole più severe contro i
pesticidi dannosi e più sostegno all’apicoltura. In una risoluzione, i deputati hanno bloccato una proposta considerata troppo debole e hanno chiesto una nuova legge basata sulle
conoscenze scientifiche più recenti. Questo impegno serve a proteggere gli impollinatori, la biodiversità e anche la produzione agricola europea”. Così il deputato europeo Giuseppe
Milazzo componente della commissione per gli affari regionali e vice presidente commissione pesca.
(ITALPRESS).
abr/

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