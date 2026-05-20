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Cinema & Spettacoli Magazine – 20/5/2026

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Mag 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Amarga Navidad”, il nuovo film di Pedro Almodovar
– “The Mandalorian and Grogu”, il nuovo film di Star Wars
– “Aldair. Cuore giallorosso”, documentario di Simone Godano
– “Lucio Fontana, The Final Cut”, documentario su un grande maestro del Novecento
mgg/gsl

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