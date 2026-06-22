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Milano, Fidanza “Alternativa è possibile, Lupi o Sardone? Valuteremo”

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Giu 22, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo preso atto di quella che fino ad oggi era stata l’unica candidatura ufficialmente in campo nel centrodestra di un importante autorevole esponente, leader di uno dei partiti della coalizione che ha già governato Milano. Quindi non potevamo che partire da questa disponibilità significativa di Maurizio Lupi così con la stessa disponibilità valuteremo le altre candidature”. Così il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza a margine di un evento del partito a Milano in merito alle elezioni comunali a Milano. Sul nome dell’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, uscito dai gazebo del Carroccio di questo fine settimana, Fidanza ha risposto che “il giudizio non può essere che positivo. Quindi una candidatura assolutamente credibile e autorevole, la valuteremo con gli altri”.

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