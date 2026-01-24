IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Piantedosi “Presenza ICE? Su sicurezza decidono i singoli Paesi”

Gen 24, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Premesso che non ci risulta in questo momento, ma anche se fosse le delegazioni straniere scelgono loro all’interno del proprio ordinamento a chi rivolgersi per
assicurare la cornice di sicurezza alle delegazioni stesse. Quindi non vedo quale problema ci sia ed è una cosa molto normale. Il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato dalle autorità nazionali”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine del Forum Internazionale del Turismo a Milano, risponde a una domanda sulle indiscrezioni in merito alla possibile presenza di agenti dell’ICE, la polizia anti immigrazione degli Stati Uniti, ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.
